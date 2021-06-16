Женщина много лет играла в лотерею одними числами и выиграла 62 миллиона рублей

Жительница американского города Вайоминг, штат Мичиган, много лет играла одними и теми же числами и сорвала джекпот в 866,9 тысячи долларов (62,4 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

47-летняя женщина, которая предпочла сохранить анонимность, рассказала, что 10 мая она приобрела в магазине лотерейный билет и вписала в него те же числа, которыми играла в лотерею много лет.

«Мы с мужем любим играть в лотерею и всегда используем один и тот же набор чисел», — пояснила она.

На следующий день после розыгрыша муж американки проверил выпавшие числа и сразу их узнал. «Он сразу позвонил мне и вел себя очень странно. Когда я спросила, что не так, он сказал: "Я думаю, мы выиграли деньги"», — отметила женщина. Вскоре они узнали размер куша и были в шоке.

«В последние несколько дней мне кажется, что я схожу с ума. Я до сих пор не могу поверить, что это правда», — сказала женщина.

Она отметила, что планирует потратить выигрыш на ремонт дома, оплату счетов и отпуск.

Ранее сообщалось, что жители американского города Дарем, штат Северная Каролина, 26 лет играли в лотерею одними и теми же числами и сорвали джекпот. В результате пара выиграла приз в 366,6 тысячи долларов (26,3 миллиона рублей).