21 человека арестовали за подготовку убийства президента Мадагаскара

На Мадагаскаре арестовали 21 участника заговора против президента страны Андри Радзуэлина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова генерального прокурора при апелляционном суде столицы Мадагаскара Бертину Разафиаривуни.

По словам прокурора, в подготовке убийства участвовали 12 «действующих военнослужащих и полицейских, в том числе пять генералов, два капитана и пять унтер-офицеров». Разафиаривуни заявила, что четыре человека — вышедшие на пенсию полицейские и военнослужащие, еще пять — гражданские лица.

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Генпрокурор подчеркнула, что у следствия есть весомые доказательства, которые позволили установить главных зачинщиков операции. Обвинитель не уточнила, о каких доказательствах идет речь.

В июле полиция арестовала шестерых человек по подозрению в причастности к заговору с целью убийства президента. Глава юстиции сообщила, что покушение планировалось на нескольких высших чиновников государства. Группу убийц возглавляли двое офицеров. Один из них оказался полковником французской армии в отставке. Другой — отставным инструктором-парашютистом французской жандармерии, размещенной на Мадагаскаре.