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Бывшие французские офицеры возглавили покушение на главу Мадагаскара

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Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Двое бывших французских офицеров оказались среди задержанных за подготовку покушения на президента Мадагаскара Андри Радзуэлина. Об этом сообщает издание Midi Madagasikara со ссылкой на генпрокурора при Апелляционном суде Антананариву Бертину Разафиаривуни. Точное количество участников в подготовке покушения не раскрывается, однако известно, что в состав группы вошли как французы, так и малагасийцы.

Глава юстиции сообщила, что покушение планировалось на нескольких высших чиновников государства. Группу убийц возглавляли двое офицеров. Один из них оказался полковником французской армии в отставке. Другой — отставным инструктором-парашютистом французской жандармерии, размещенной на Мадагаскаре.

Мадагаскарская полиция начала расследование по факту подготовки покушения. Причастность французов подтверждается вещественными доказательствами, которые пока не разглашаются. При этом генпрокурор потребовала открытого следствия и оглашения источников, благодаря которым было предотвращено убийство главы государства.

Ранее стало известно о покушении на временного президента Мали Ассими Гоиты во время празднования Курбан-Байрама в большой мечети столицы Бамако. Охрана президента задержала двоих нападавших, один из которых был вооружен ножом. Сам Гоита не пострадал.

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