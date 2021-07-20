Стало известно о состоянии президента Мали после покушения

Временный президент Мали Ассими Гоита не пострадал во время покушения в большой мечети столицы Бамако. Об этом сообщает AFP со ссылкой на службу безопасности и администрацию временного главы государства.

В администрации Гоиты подтвердили, что он «жив и здоров», а двое нападавших были задержаны охраной. «Президента переходного периода» отвезли в военный штаб гарнизонного городка Кати сразу после покушения, а мечеть и ее окрестности на 15 минут были очищены от верующих. Со слов источника в службе безопасности стало известно, что по факту нападения ведется расследование, а пойманные преступники находятся под стражей.

Управляющий мечети сообщил AFP, что в ходе инцидента пострадал человек, находившийся рядом с президентом.

Ранее стало известно о нападении на временного президента Мали в мечети во время празднования Курбан-Байрама. Покушение произошло после проповеди имама, во время ритуального убийства овцы. Нападавшими были двое мужчин, у одного из них был нож.

Гоита стал временным президентом 31 мая, в результате возглавленного им военного переворота. Причиной путча стало недовольство армии составом предыдущего временного правительства, которое было сформировано в сентябре 2020 года.

