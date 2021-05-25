Военные арестовали президента и двух министров в Мали

Военные арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и министра обороны временного правительства Сулеймана Дукура в Мали. Об этом сообщает Reuters.

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Политики были доставлены на военную базу Кати за пределами столицы Бамако. По данным агентства, незадолго до ареста государственных лидеров в стране сформировали новое правительство. По словам одного из служащих в Кати, военные не были удовлетворены перестановками в кабинете министров.

Миссия ООН в Мали потребовала «немедленного и безоговорочного» освобождения президента и министров. Представители организации заявили, что ответственные за незаконное удерживание политиков должны понести ответственность за свои действия. Госдепартамент США также призвал к «безоговорочному освобождению тех, кто в настоящее время находится под стражей».

Отмечается, что текущее развитие событий усугубляет тяжелую обстановку в регионе, так как группировки боевиков, связанные с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство», контролируют обширные территории на севере страны.

В августе 2020 года военные устроили переворот в Мали и арестовали бывшего президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. После этого представители мятежников пообещали восстановить стабильность и начать подготовку к выборам в «разумные сроки». Сообщается, что один из организаторов переворота полковник Садио Камара (Sadio Camara) проходил военную подготовку в России в январе 2020-го.