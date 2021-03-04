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Россию приравняли к Африке по уровню свобод

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Фото: Normand Blouin / Reuters

Россию приравняли к Демократической Республике Конго и Республике Конго по уровню гражданских и политических свобод. Подобные выводы содержатся в докладе правозащитной организации Freedom House.

Все три страны получили 20 баллов из 100 возможных и были отнесены к «несвободным». Россию обогнал ряд стран Африки, включаю Руанду, Джибути, Зимбабве, Уганду и Мали. От США Россию отделяет 63 очка.

Первое место разделили Норвегия, Швеция и Финляндия — каждая из них набрала по 100 очков. Самую последнюю строчку занимает Сирия, она получила всего один балл. До нее идет Южный Судан и Эритрея, получившие по два балла. Северная Корея получила 3 очка.

Россия традиционно занимает низкие места в подобных рейтингах. В исследовании британской компания Economist Intelligence Unit Россия также расположилась на одной строчке с Республикой Конго.

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