Жители африканского города-миллионника покинули дома из-за извержения вулкана

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) произошло извержение одного из наиболее активных вулканов Африки — Ньирагонго, передает Reuters.

Ньирагонго располагается вблизи города Гома, численность населения которого составляет около 1,5 миллиона человек. Жители стали паниковать, увидев извержение. Они брали попавшиеся под руку вещи и покидали свои дома, чтобы добраться до границы с Руандой. Вулканолог Дарио Тедеско подчеркнул, что эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена.

Вулкан Ньирагонго в составе рифта Альбертин в высоту достигает 3 470 метров. Его лава обладает сверхтекучестью, что связано с ее особым химическим составом. Скорость движения лавы со склонов вулкана составляет 96 километров в час. В последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году, что привело к гибели 250 человек.

Ранее Ньирагонго признали одним из пяти наиболее опасных вулканов на Земле. По данным специалистов, примерно с 1600 года из-за вулканов умерли около 280 тысяч человек.