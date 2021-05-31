Главу военного переворота в Мали объявили президентом

Главу военного переворота в Мали, полковника Ассими Гоиту, объявили «президентом переходного периода». К такому решению пришел конституционный суд страны, однако соседние государства его не поддержали, пишет Reuters.

Временный глава Мали посетил экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Как сообщает агентство, участницы ECOWAS решили приостановить членство Мали. При этом они не наложили на государство новых санкций и не потребовали от 38-летнего Гоиты уйти с поста, а призвали его номинировать премьер-министра из числа гражданских и провести новые выборы.

В ночь на вторник, 25 мая, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. Политики были доставлены на военную базу в городе Кати за пределами столицы Бамако. Незадолго до ареста государственных лидеров в стране было сформировано новое правительство, но военных не устроили перестановки в кабинете министров.

Предыдущий военный переворот в Мали произошел меньше года назад, в августе 2020 года. Тогда на фоне растущего общественного недовольства военные захватили базу в Кати и арестовали ключевых чиновников, в том числе президента страны Ибраима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После задержания Кейта подал в отставку. В конце сентября коллегия выборщиков, созданная под руководством военных, назначила Ба Ндао временным президентом страны. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев.