Российское посольство рассказало об обстановке в Мали после военного переворота

Обстановка в столице Мали и ее окрестностях после военного переворота спокойная, безопасности россиян ничего не угрожает. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Мали Лев Матошин, его слова приводит «Интерфакс».

Матошин пояснил, что в посольстве не располагают информацией о причинах задержания военными руководства страны. По его словам, в столице открыты магазины и рынки, работает общественный транспорт и аэропорт. Кроме того, местные полицейские охраняют российское посольство в штатном режиме, добавил дипломат.

В ночь на вторник, 25 мая, военные в Мали арестовали президента страны Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и министра обороны временного правительства Сулеймана Дукура. Политики были доставлены на военную базу в городе Кати за пределами столицы Бамако. Незадолго до ареста государственных лидеров в стране было сформировано новое правительство, но военных не устроили перестановки в кабинете министров.

Предыдущий военный переворот в Мали произошел меньше года назад, в августе 2020 года. Тогда на фоне растущего общественного недовольства военные захватили базу в Кати и арестовали ключевых чиновников, включая президента страны Ибраима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После задержания Кейта подал в отставку. В конце сентября коллегия выборщиков, созданная под руководством военных, назначила Ба Ндао временным президентом страны. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев.