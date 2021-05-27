Захватившие власть в Мали военные пообещали освободить президента и премьера

Советник главы военного совета и вице-президента Мали Баба Сиссе пообещал, что военные освободят президента страны арестованных президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Его слова передает Associated Press.

«После отставки временного президента и премьер-министра задержанные будут освобождены», — заявил Сиссе. Однако, по его словам, это будет происходить постепенно из соображений безопасности.

Совет Безопасности ООН осудил арест Ба Ндао, Моктара Уана и других лидеров переходного периода, а также призвал немедленно освободить их, передает ТАСС. Кроме того, там «настоятельно призвали элементы сил обороны и безопасности безотлагательно вернуться в свои казармы».

В ночь на вторник, 25 мая, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. Политики были доставлены на военную базу в городе Кати за пределами столицы Бамако. Незадолго до ареста государственных лидеров в стране было сформировано новое правительство, но военных не устроили перестановки в кабинете министров.

Предыдущий военный переворот в Мали произошел меньше года назад, в августе 2020 года. Тогда на фоне растущего общественного недовольства военные захватили базу в Кати и арестовали ключевых чиновников, включая президента страны Ибраима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После задержания Кейта подал в отставку. В конце сентября коллегия выборщиков, созданная под руководством военных, назначила Ба Ндао временным президентом страны. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев.