На президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети

На временного президента Мали Ассими Гоита во время молитвы в мечети в столице Бамако напали двое мужчин, сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter. Один из нападавших был вооружен ножом.

Гоита совершал молитву в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам. После покушения временного президента увели с места происшествия.

Полковник Ассими Гоита был назначен «президентом переходного периода» 31 мая, по решению Конституционного суда Мали. Это произошло после военного переворота, возглавленного Гоитой, в результате которого 25 мая были арестованы предыдущий временный президент страны Ба Ндао, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны временного правительства Сулейман Дукур.

Причиной нового переворота стало недовольство военных составом временного кабинета министров. Предыдущее свержение действующей власти произошло в Мали в августе 2020 года, когда на пике общественного недовольства военные арестовали ключевых чиновников и политиков, включая президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Задержанный Кейта подал в отставку. Собранная под руководством военных в сентябре 2020 года коллегия выборщиков назначила переходное правительство, которое должно было функционировать следующие 18 месяцев.