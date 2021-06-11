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Франция завершит военную операцию против террористов в Африке

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Кадр: France 3 Grand Est

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что антитеррористическая операция «Бархан», которая проходила в африканском Сахеле (Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигересе) с 2014 года, вскоре завершится. Его цитирует Reuters.

По его словам, формат присутствия французских войск в регионе пересмотрят. Сейчас в зоне проведения операции задействованы около 5,1 тысячи военнослужащих. Reuters отмечает, что многолетняя операция так и не принесла больших результатов.

Незадолго до этого объявления в Мали, где в том числе проходила французская кампания, произошел военный переворот. В ночь 25 мая военные арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. Политики были доставлены на военную базу в городе Кати за пределами столицы Бамако.

Главу военного переворота в Мали, полковника Ассими Гоиту, объявили «президентом переходного периода». Предыдущий военный переворот в Мали произошел меньше года назад, в августе 2020-го.

Борьба с боевиками в Сахеле много лет вызывала практически безоговорочную поддержку граждан Франции. Каждый год с начала военной операции в 2013-м исследования показывали: более половины опрошенных французов поддерживают действия правительства. Исключением стал 2021-й: в январе большинство — 51 процент — все же высказалось за вывод войск из Африки.

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