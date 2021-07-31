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В убийстве президента Гаити обвинили судью Верховного суда

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Жовенель Моиз
Жовенель Моиз
Фото: Dal Pozzolo / Globallookpress.com

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза (Jovenel Moise) подозревают бывшего судью Верховного суда страны Венделле Кок-Телота, пишет Reuters.

В пятницу, 31 июля, против него были выдвинуты обвинения. Следствие считает, что судья виделся с некоторыми колумбийскими наемниками, причастными к нападению на главу государства. Местонахождение Кок-Телота на данный момент неизвестно.

В адрес сотрудников и судей, расследующих убийство Жовенеля Моиза, стали регулярно поступать анонимные угрозы. Многие сотрудники вынуждены скрываться по секретным адресам. Так, мировой судья Карл Генри Дестин заявил CNN, что ему необходимо прятаться, чтобы дать комментарий телеканалу. Его коллеги также подвергаются преследованиям.

Ранее вдова президента Мартина Моиз назвала организаторов убийства мужа. По ее словам, политика могли убить только олигархи.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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