Расследующим убийство президента Гаити стали поступать угрозы

В адрес сотрудников и судей, расследующих убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, стали регулярно поступать анонимные угрозы. Информацию об этом публикует CNN.

Как сообщает телеканал, опираясь на секретные документы Министерства внутренней юстиции страны, которые есть в их распоряжении, чиновники, причастные к расследованию, получают угрозы уже две недели. «Делай то, что мы говорим, или умри», «будьте готовы к пуле в голову» — это лишь одни из немногих сообщений, которые приходят представителям власти.

Многие сотрудники вынуждены скрываться по секретным адресам. Так, мировой судья Карл Генри Дестин заявил CNN, что ему необходимо прятаться, чтобы дать комментарий телеканалу. Его коллеги также подвергаются преследованиям.

Местный служащий Ваки Филостен получил звонок с угрозами прямо во время документирования тел двоих убитых, причастных к расстрелу президента. Звонивший требовал информацию о расследовании и велел убрать из материалов дела несколько имен. После отказа выполнять требования, Филостен получил записку, где злоумышленник говорит, что «знает каждый его шаг». CNN считает, что время появления угроз свидетельствует о том, что во внутренних службах министерств есть информаторы.

Судья Дестин отмечает, что в момент вызова в час ночи на место убийства президента ему не сразу дали войти, чтобы задокументировать происшествие. Полиция задерживала его до десяти часов утра под предлогом того, что место преступления еще не очищено. Он считает, что это свидетельствует об уничтожении улик и подлоге.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.