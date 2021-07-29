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Вдова убитого президента Гаити уехала из страны

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Фото: @martinejmoise

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз покинула страну и уехала в США. Об этом сообщил портал Haiti 24.

Сообщается, что женщина вместе с детьми уехала в США на лечение, это связано с ранениями, которые она получила в ходе покушения на ее мужа. Сейчас семья Моиза находится в штате Флорида, где ей оказывали помощь сразу после атаки.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью президента пытали. Преступники смертельно ранили лидера государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

Последнее время в адрес силовиков и судей, расследующих убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, стали регулярно поступать анонимные угрозы.

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