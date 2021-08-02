В правительстве оценили перспективы дефицита товаров

Новый закон об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки не приведет к появлению в магазинах пустых полок, сказал в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга России Денис Мантуров, оценивая перспективы дефицита, о рисках которого ранее предупреждали представители торговой сферы.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал министр.

В правительстве, по словам Мантурова, сумеют найти компромисс и предложить решение, которое позволит избежать ущерба и для производства, и для ретейла. Также он заметил, что властям стоит проводить консультации с бизнесом, чтобы избежать беспокойства по поводу нехватки товаров.

20 июля РБК писал, что, по мнению Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), законопроект Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает ряд рисков, в том числе грозя дефицитом товаров. Речь идет о перспективах запрета продажи продукции, сведений о которой нет в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

В самом министерстве отвергли такие риски и сравнили заявления с манипуляциями, связанными «с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».

