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Путин оценил работу врио губернатора Пензенской области

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и оценил результаты его работы на этом посту. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Глава государства обсудил с Мельниченко вопросы реализации крупных инвестиционных проектов и развития системы здравоохранения в регионе. В частности, врио губернатора отчитался о работе над проектами в сферах промышленного производства и сельского хозяйства.

В свою очередь Путин призвал Мельниченко обратить особое внимание на такие проблемы, как качество воды и износ жилищно-коммунальной сферы в регионе. При этом президент подчеркнул, что в целом доволен работой врио губернатора.

«В целом, я полагаю, что вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и, уверен, у вас все получится», — отметил глава государства. Он также заверил Мельниченко, что федеральные власти будут оказывать ему помощь.

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