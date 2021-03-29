Врио губернатора Пензенской области произвел кадровые перестановки

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко произвел кадровые перестановки в правительстве: уволен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

При этом большая часть сотрудников аппарата регионального правительства сохранили занимаемые должности. В частности, посты сохранили врио заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Космачев, Олег Ягов, Лариса Рябихина, Валерий Беспалов.

Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области указом президента Владимира Путина 26 марта. 28 марта Мельниченко отправил правительство в отставку, поручив членам правительства исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

Прежний губернатор Иван Белозерцев был отправлен в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. Он был задержан 21 марта и на следующей день арестован по обвинению в коррупции. По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными.