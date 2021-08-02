В Раде анонсировали введение ограничений для непривитых граждан

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий анонсировал введение ограничений для не привитых от коронавируса граждан. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Депутат напомнил, что Минздрав уже заявил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будут работать только те школы, в которых вакцинировано не менее 80 процентов педагогов.

«По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», — добавил Радуцкий.

По его словам, никто не имеет права заставлять человека прививаться. «Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники», — подчеркнул депутат.

Ранее на Украине зафиксировали месячный рекорд по заражениям коронавирусом.