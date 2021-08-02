В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»

В Москве состоится вечеринка «Электричество», в которой примут участие столичные и брянские диджеи и артисты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в пространстве «Бумажная фабрика», расположенном по адресу Переведеновский переулок, 18, строение 6. Вечеринка начнется в пятницу, 6 августа, в 23:00 и продлится до утра.

В лайнапе указаны такие диджеи, как Alxs.f, Vika Barkalova и Fin. Также в вечеринке примут участие брянские музыканты Gal, Katoza и Black Neutrino. Помимо этого, на «Электричестве» выступит группа «Улгоритм». На мероприятии также пройдут арт-перформанс и выставка фотографий.

Подробнее об «Электричестве» можно узнать в Instagram-аккаунте творческого объединения «Роса». Также о деталях вечеринки можно прочитать в группах во «ВКонтакте» и Facebook.