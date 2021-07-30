Объяснена причина продажи Фадеевым прав на Глюкозу и «Серебро»

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил причину продажи его коллегой Максимом Фадеевым всех прав на бренды группы «Серебро», певицы Глюкозы и других артистов. Его слова передает News.ru в пятницу, 30 июля.

«Представьте себе, если на протяжении многих лет вы обладаете брендом, который особо не приносит денег, в то время как им пользуются другие люди... Вы просто избавитесь от него, так как он вам не нужен, вот и все», — отметил Пригожин.

Продюсер предположил, что Фадеев мог продать права из-за расхождений с музыкантами в личных взглядах или из-за низкой прибыли и нежелания артистов делиться гонорарами. Также, отметил Пригожин, у его коллеги могли измениться жизненные приоритеты.

29 июля Максим Фадеев заявил в Instagram, что продал все права «на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других».