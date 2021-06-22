Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»

Российский продюсер Максим Фадеев резко высказался о сборной России по футболу. Он поделился мнением в своем Instagram-аккаунте.

В новой публикации шоумен заявил, что каждый раз, наблюдая за игрой российских футболистов, он испытывает чувство стыда за свою страну. «Среди 140 миллионов человек не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке! Как они попадают туда? Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ видеть их колхозный фарс с шампанским, бабами, драками и безобразной игрой в итоге?» — спросил Фадеев.

Он подчеркнул, что спортсменам незаслуженно выплачивают больше гонорары. «Хватит позориться перед всем миром, над нами смеются! Им платят реально очень большие деньги, и, конечно, им рвет крыши в связи с такими гонорарами. Гонорары должны зависеть от количества забитых голов, а не "болтов"», — посетовал продюсер, подытожив, что футболисты «должны биться за идею, а не за деньги», и что они ему больше напоминают артистов, чем атлетов.

Многие подписчики поддержали Фадеева, согласившись с его высказыванием. В комментариях также отметили, что в России есть много талантливых футболистов, однако слишком многое решают деньги.

Ранее в июне Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ». Тогда он заявлял, что настало время копий и обычных дешевых подделок.