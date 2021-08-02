Популярная стендаперша заболела раком

Популярная американская стендаперша и актриса Кэти Гриффин рассказала поклонникам, что заболела раком легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Ребята, мне нужно вам кое-что сказать. У меня рак. Я собираюсь сделать операцию, чтобы удалить половину моего левого легкого. Да, у меня рак легких, хотя я даже никогда не курила!» — заявила Гриффин.

Комедиантка отметила, что у врачей оптимистичные прогнозы по поводу ее здоровья: болезнь удалось обнаружить рано, на первой стадии. Скорее всего, Гриффин не придется проходить химиотерапию или лучевую терапию, а ее легкие после операции будут работать так же, как и до хирургического вмешательства. При удачном раскладе на полное восстановление уйдет всего месяц, отметила стендаперша.

«Естественно, я привита от COVID-19. Если бы я не вакцинировалась, последствия могли быть куда серьезнее. Пожалуйста, ходите на медосмотры, они спасут вам жизнь», — заключила Гриффин.

Юмористка уже потеряла несколько членов семьи из-за злокачественных опухолей. В 2014 году от рака скончался ее брат Гэри, а в 2017-м умерла ее сестра Джойс.