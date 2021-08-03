Обнаружена опасность приготовления пищи на дровах и углях

Ученые Оксфордского университета в Великобритании и Пекинского университета в Китае обнаружили четкую связь между приготовлением пищи на твердом топливе и опасными заболеваниями глаз, которые могут привести к слепоте. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

Исследователи проанализировали данные почти о полумиллионе взрослых китайцев, которые прошли опрос о пищевых привычках. Специалисты также проследили за последующей госпитализацией участников в связи с серьезными заболеваниями глаз. За десятилетний период наблюдения среди участников исследования было 4877 случаев заболеваний конъюнктивы, 13408 — катаракты, 1583 заболеваний склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела (DSCIC), а также 1534 случая глаукомы.

По сравнению с теми, кто готовил пищу с использованием электричества или газа, потребители твердого топлива (дрова или угля), как правило, были пожилыми женщинами, сельскими жителями, сельскохозяйственными рабочими и курильщиками. С учетом этих факторов выяснилось, что длительное использование твердого топлива для приготовления пищи было связано с повышением риска конъюнктивита, катаракты и DSCIC на 32, 17 и 35 процентов, соответственно. При этом не было никакой связи между длительным использованием твердого топлива и повышенным риском глаукомы.

По словам ученых, повышенный риск заболеваний может быть вызван воздействием высоких уровней мелких твердых частиц (PM2.5) и оксида углерода, который может повредить поверхность глаза и вызвать воспаление.