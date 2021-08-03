Блогерша показала забытые советские блюда и рассорила зрителей

В сети набирает популярность ролик, в котором молодая девушка показывает забытые блюда времен Советского Союза. Опубликованное в TikTok видео блогерши вызвало резонанс в сети и рассорило некоторых зрителей. Часть комментариев опубликованы в Telegram-канале «Двач».

Героиня ролика продемонстрировала подписчикам биточки из пшена, суп из бычков в томате, картофельный суп с сосисками, гороховое пюре и торт «Ленинградский». Видеоряд сопровождался песней Наташи Королевой «Маленькая страна».

Часть посмотревших ролик комментаторов решили поностальгировать и поделиться своими предпочтениями в еде. Например, пользовательница под ником Yulyashalapusito рассказала, что всю жизнь обожала рассольник. «Перловка топ», — добавила юзерша zloiliss2603.

У других зрителей выбор показанных блюд вызвал крайне негативную реакцию. «Господи, девочка, откуда ты можешь знать блюда советской столовой? Все тобой перечисленное — это вкуснейшие блюда времен СССР», — заявил dym20bohcdq1. Комментаторша под ником 4ausova_ ответила ему, что соболезнует, если мужчина никогда не ел ничего вкуснее. Между двумя людьми быстро вспыхнул спор: dym20bohcdq1 назвал СССР лучшей страной мира, а 4ausova_ заявила, что советские граждане страдали из-за нищеты, репрессий и коррупции, зато ели «вкусный суп с рыбой».

Ранее пользователь Reddit под ником filosoful опубликовал советский плакат, пропагандирующий отказ от алкоголя и курения. Изображение, посвященное здоровому образу жизни, вызвало споры среди пользователей сети.