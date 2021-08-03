Российскую БМП-3Ф и украинский БТР-4 сравнили

По боевым возможностям бронированная машина для морской пехоты БМП-3Ф, поступившая на вооружение Черноморского флота России, превосходит бронетранспортер БТР-4, используемый украинскими морпехами, пишет Defense Express.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Согласно сравнению, которое привели в украинском информационно-консалтинговом агентстве, российская машина отличается хорошей мореходностью, позволящей десантным кораблям не подходить вплотную к берегу. В публикации отмечается, что по вооружению БМП-3Ф также превосходит БТР-4.

В Defense Express уверены, что Украине следует пересмотреть требования к своим плавающим бронетранспортерам.

В январе 2020 года агентство сообщило, что украинские бронетранспортеры БТР-4 пошли трещинами.

В июне того же года блогер Диана Михайлова сообщила, что Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации в вооруженных силах страны БТР-4 из-за того, что финская сталь, из которой они сделаны, не соответствует ГОСТу времен СССР.