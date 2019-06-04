Раскрыты детали отказа Украины от выпуска БТР из европейской стали

Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации в Вооруженных силах страны БТР-4 из-за того, что финская сталь, из которой они сделаны, не соответствует ГОСТу времен СССР. При этом на Украине пригодную для изготовления данных машин сталь производит всего одно предприятие, пишет блогер Диана Михайлова.

Как отмечает Михайлова, конструкторская документация предполагает, что для изготовления БТР-4 может использоваться сталь украинского производства марки «71», а также финская, бельгийская и польская броневая сталь. Так, очередную партию бронетранспортеров изготовили из финской стали MiiLux Protection, которая прошла полный цикл испытаний, имеет сертификаты стран ЕС и соответствует стандартам НАТО.

Несмотря на это, Минобороны отказалось принимать новые машины, пока производящее их Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова не подтвердит, что химический состав финской стали соответствует ГОСТам, которые были утверждены еще 30-40 лет назад и действуют в украинском ОПК до сих пор.

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В то же время сталь марки «71» на данный момент производится лишь на одном украинском предприятии и поставляется в незакаленном виде. Ее закалкой также занимается всего одно предприятие — «Лозовской кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ). При этом ЛКМЗ не обладает возможностями для закалки больших деталей, из-за чего борта БТР в итоге приходится сваривать из нескольких отдельных листов стали. В результате сроки изготовления корпуса боевых машин затягиваются до полугода, а стоимость украинской стали растет.

Европейская же сталь поставляется сразу в закаленном виде, кроме того, ее можно заказывать даже небольшими партиями. Таким образом, уточняет блогер, в итоге цены на украинскую и европейскую сталь оказываются примерно одинаковыми — порядка шести тысяч долларов за одну тонну.

По словам Михайловой, в настоящее время из-за отсутствия решения военной приемки новые БТР-4 не могут передать армии, а завод-производитель не получает деньги за заказ. Кроме того, на него начисляются штрафные санкции, так как формально считается, что заказ все еще не выполнен. В дальнейшем, отмечает блогер, работники предприятия могут столкнуться с невыплатой заработной платы.

О том, что Министерство обороны Украины не принимает новые БТР-4, стало известно в конце мая.

БТР-4 «Буцефал» — линейка семейства современных украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.

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