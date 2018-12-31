Украина подготовилась к закупке нового вооружения

Украина в 2019 году планирует нарастить объемы закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил страны. Такое решение было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.

По словам главы министерства Степана Полторака, появляется новое высокотехнологичное оружие, которое позволит наносить урон противнику и защищать страну. Он также отметил, что приоритет будет предоставляться отечественному производителю.

Степан Полторак заявил, что страна будет закупать в том числе то вооружение, которого у ВС еще нет. «До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине», — добавил он.

Ранее 30 декабря в правительстве Украины заявили о готовности начать испытания переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри». Кроме того, отмечалось, что завершится разработка и начнутся государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей «Нептун».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!