Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги за свои завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны часть денег за свои семейные завтраки после того, как вокруг этих трат разразился скандал. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Сообщается, что она отдала обратно 10 тысяч евро, а всего до конца лета должна передать государству 14 тысяч. По ее словам, она потратила эти деньги на семейные трапезы за последние полтора года, потому что думала, что это нормальная практика для финских премьер-министров.

Когда выяснилось, что государство не оплачивает премьерам завтраки, она пообещала возместить все расходы, а канцелярия займется разработкой обновленных инструкций по получению государственных льгот.

Марин занимает пост премьер-министра с декабря 2019 года. Она стала третьей женщиной на этом посту, а также самым молодым премьером не только в Финляндии, но и во всем мире.