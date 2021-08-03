Мир
 
Последние новости
Офицер полиции умер после стрельбы около Пентагона
Белоруссия обвинила Литву в избиении мигрантов
Проценко сообщил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
Легкоатлетка Тимановская объяснилась в эфире белорусского ТВ
Россиянин пригласил в хостел приезжего из Узбекистана и надругался над ним
Стало известно о предположительном угоне танкера у берегов ОАЭ
Популярное в России приложение заплатит пользователям десятки миллионов долларов
Глюкоза вновь поделилась фото в бикини и вызвала споры в сети
Реакцию борца на поражение от россиянина в финале Олимпиады посчитали слабостью
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги за свои завтраки

Перейти в «Мою Ленту»

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны часть денег за свои семейные завтраки после того, как вокруг этих трат разразился скандал. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Сообщается, что она отдала обратно 10 тысяч евро, а всего до конца лета должна передать государству 14 тысяч. По ее словам, она потратила эти деньги на семейные трапезы за последние полтора года, потому что думала, что это нормальная практика для финских премьер-министров.

Когда выяснилось, что государство не оплачивает премьерам завтраки, она пообещала возместить все расходы, а канцелярия займется разработкой обновленных инструкций по получению государственных льгот.

Марин занимает пост премьер-министра с декабря 2019 года. Она стала третьей женщиной на этом посту, а также самым молодым премьером не только в Финляндии, но и во всем мире.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Премьер-министр Финляндии снялась в пиджаке на голое тело и вызвала споры в сети
Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста
Финляндию возглавила 34-летняя женщина