Премьер-министр Финляндии снялась в пиджаке на голое тело и вызвала споры в сети

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла участие в съемке для модного журнала Trendi в откровенном наряде и вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети. Снимок появился на официальной странице издания в Instagram.

Политик снялась для обложки нового номера на фоне озера в черном пиджаке на голое тело и с глубоким декольте. Она также надела винтажное колье с акцентными подвесками бренда Kalevala и небольшие серьги-кольца. На фото волосы 34-летней Марин уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Фото опубликовано @martinamartiala

Отмечается, что автором съемки выступил фотограф Йонас Лундквист (Jonas Lundqvist). Публикация набрала 21 тысячу лайков и вызвала споры среди читателей журнала. Так, некоторые подписчики принялись писать в комментариях, что фотографироваться в подобном наряде человеку в ее должности — неприлично.

Другие пользователи поддержали финского премьер-министра. В ее защиту они начали публиковать снимки в аналогичных образах с хештегом #imwithsanna («Я с Санной») и запустили флешмоб. Сейчас в Instagram размещены более тысячи таких фотографий. Некоторые юзеры также делятся кадрами без бюстгальтера в других социальных сетях.

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