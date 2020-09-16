Мелания Трамп пришла на встречу в платье за сотни тысяч рублей и была обругана

Жена президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике в наряде люксового бренда за сотни тысяч рублей и подверглась критике со стороны пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Первая леди США и ее супруг встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой во вторник, 15 сентября. Папарацци запечатлели политиков во время их приветствия на пороге Белого дома.

50-летняя Трамп надела синее платье длины миди марки Prada с белым орнаментом, а также туфли на каблуках того же цвета. Стоимость наряда с коротким рукавом составляет 3700 долларов (277 тысяч рублей). Знаменитость вышла в свет без украшений, надев только солнцезащитные очки черного цвета.

Читатели издания обругали первую леди в комментариях под опубликованными кадрами. «Она похожа на скелет», «Просто мусор», «Идиотское платье», «Мелания надела мое покрывало для кровати», «Она зря потратила столько денег на такое безвкусное платье!», «Мелания решила подготовиться к Хеллоуину заранее», — высказывались пользователи.

Ранее Меланию Трамп уже критиковали за появление на публике в чересчур дорогом наряде. Речь идет о платье-футляре итальянской марки Max Mara белого цвета за 945 долларов (70 тысяч рублей). В качестве обуви знаменитость выбрала оранжевые туфли с острым носом.