Меланию Трамп осудили в сети за появление на публике в чересчур дорогом наряде

Жена президента США Дональда Трампа Мелания провела мероприятие в Белом доме в наряде люксового бренда за десятки тысяч рублей и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.



На опубликованных кадрах 50-летняя Трамп запечатлена в белом платье-футляре длины миди итальянской марки Max Mara и оранжевых туфлях на каблуках с острым носом. Стоимость наряда составляет 945 долларов (70 875 рублей).



Отмечается, что в описанном образе первая леди встретилась с пациентами, исследователями и медицинскими работниками в государственной столовой Белого дома. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности о тяжелом наследственном заболевании — серповидноклеточной анемии.





Пользователи осудили Трамп в комментариях за то, что она появилась на публике в чересчур дорогом наряде. «Милое платье, пустой мозг», «Вот вам мысль: перераспределите средства из вашего 945-долларового платья и передайте их фонду для лечения серповидноклеточной болезни», «Серьезно? Поддержка серповидноклеточной анемии? Никто из участников этого мероприятия, вероятно, никогда не слышал об этом. Очередная попытка привлечь к себе внимание», «О господи, она не может даже произнести "серповидноклеточная анемия"», «Она улыбается потому, что счастлива, или потому, что она тупая?» — высказывались они.



В августе Мелания Трамп вышла в свет в неоновом платье и рассмешила пользователей. Ее сфотографировали в ярко-зеленом платье из плиссированной ткани бренда Valentino. Юзеры подняли внешний вид Трамп на смех и сравнили ее с хромакеем (фон, использующийся для наложения на него другого кадра — прим. «Ленты.ру»).