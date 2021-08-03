«Почта России» начнет доставлять грузы тяжелыми беспилотниками

Проблему доставки грузов в отдаленные регионы страны «Почта России» намерена решать с помощью тяжелых беспилотников. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что первые подобные соглашения уже подписаны, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о «технологически крайне сложных» конструкциях с большим размахом крыльев, почти самолетах. Для них приходится строить специальные взлетно-посадочные полосы, но проект пребывает в «очень высокой степени готовности».

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Белоусов анонсировал запуск первых 48 маршрутов в ближайшее время, но не назвал точные сроки. Он раскрыл, что участие в эксперименте примут Чукотка, Камчатка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В конце июля «Ростех» объявил о соглашении с «Почтой России» по поводу использования беспилотников на Чукотке. Тогда же говорилось о скором запуске 48 маршрутов, причем именно в указанных Белоусовым регионах. Однако речь шла об аппаратах вертолетного типа, то есть таких, для которых взлетно-посадочная полоса не требуется.

Первое испытание беспилотного летательного аппарата «Почта России» провела весной 2018 года. Тогда небольшой дрон стоимостью 1,2 миллиона рублей должен был доставить двухкилограммовую посылку на расстояние 15 километров в село под Улан-Удэ, но набрал высоту и сразу же врезался в ближайший жилой дом. Восстановить аппарат не удалось.

Год назад сообщалось, что в 2021-2022 годах в Москве планируют создать специальные зоны для тестирования доставки грузов с помощью летающих беспилотников.