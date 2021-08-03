Не умевший плавать мужчина попытался спасти утопающую и погиб

Житель английского города Блэкпул, графство Ланкашир, прыгнул в море в попытке спасти утопающую и погиб. Об этом сообщает издание Lancashire Post.

22-летний Алекс Гибсон (Alex Gibson) был на вечеринке с друзьями, когда заметил, что в море тонет женщина. Он решил попытаться спасти ее и прыгнул в воду, хотя не умел плавать.

В результате Гибсон утонул, а женщина, которую он пытался спасти, сумела выбраться из моря самостоятельно.

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Семья англичанина заподозрила, что с ним случилась беда, когда Гибсон, который любил животных, не пришел домой, чтобы покормить своих попугайчиков. Позже к ним домой явились полицейские и сообщили о гибели мужчины.

40-летняя тетя Гибсона Каз МакДевитт (Kaz McDevitt) сказала: «Тот человек сумел выбраться, но Алекс даже не умел плавать. Я не удивлена, что он сделал это. Это было в его характере, потому что он был искренним и заботливым человеком. Он был готов пожертвовать собой ради других в любой момент».

Ранее сообщалось, что женщина ценой своей жизни спасла тонувшего сына на озере Гауна в ирландском графстве Каван. Для ее поисков была организована масштабная операция с участием вертолета.

