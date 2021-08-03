В США решили раскрывать преступления с помощью откровенных фото сотрудниц ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США использовало откровенные фото своих сотрудниц без официального разрешения для разоблачения преступников, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает CNN.

Генеральный инспектор министерства юстиции заявил, что агенты ФБР опубликовали подобные снимки в качестве приманки для сексуальных маньяков в различных соцсетях. В то же время они не получили письменного разрешения и не уведомили своих руководителей о том, что решили прибегнуть к такому методу.

Лица женщин на фото были размыты с помощью фоторедактора, однако в материале отмечается, что они рискуют стать жертвами преступлений из-за распространения кадров в интернете.

Следователи заявили, что раскрыли этот метод работы под прикрытием, когда проверяли одного из агентов ФБР, который находился в отношениях с коллегой-женщиной. Выяснилось, что мужчина попросил ее прислать «провокационные фотографии» для использования в онлайн-расследованиях секс-торговли. При этом она была штатным сотрудником офиса и не имела официального разрешения на работу под прикрытием.

Уточняется, что до сих пор у ФБР не было установленных правил в отношении использования фотографий сотрудников. Так, наблюдательный орган рекомендовал ФБР ввести для подобных случаев определенную политику уведомления и согласия сотрудников об использовании их личных снимков. В ответ на это высокопоставленный чиновник сказал, что бюро примет рекомендацию во внимание и донесет нововведения до агентов, участвующих в секретных операциях.