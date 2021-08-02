Российская модель снялась полуобнаженной у отделения полиции и пошла под арест

Жительницу Екатеринбурга арестовали за полуобнаженный снимок на фоне входа в отделение полиции номер 5. Об этом сообщает газета Znak.

Речь идет о модели Елене Никифоровской, которая позировала спиной к камере в клетчатой рубашке, черных стрингах и спущенных джинсах. Суд Екатеринбурга назначил девушке трое суток ареста. У крыльца здания также задержали фотографа Айсель Ахмедову. Она получила двое суток ареста, однако суд засчитал их за время, проведенное девушкой в ожидании заседания.

На обеих девушек составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

5 апреля стало известно, что российский финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой моделей снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Упомянутые снимки, появившиеся в соцсетях, возмутили общественность, и в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдавии и Белоруссии.