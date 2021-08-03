Российский полицейский покончил с собой перед свадьбой

В Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело полицейского было обнаружено в ночь на 3 августа рядом с жилым домом. Рядом с погибшим находилось табельное оружие его напарника.

Правоохранитель перед смертью позвонил невесте и простился, а затем совершил суицид.

20 июня сообщалось, что в Москве полицейский покончил с собой на посту у посольства Туркмении. Его тело нашел дежурный комендант в будке охраны диппредставительства. Погибший был старшим лейтенантом полиции.