Раскрыта природа убегающей из Млечного Пути странной звезды

Астрономы Бостонского университета раскрыли возможную природу странной звезды LP 40-365, которая летит сквозь галактику со скоростью около двух миллионов километров в час — этого достаточно, чтобы убежать из Млечного Пути. Этот объект представляет собой остаток звезды, которая ранее располагалась в двойной системе, но из-за вспышки сверхновой получила мощный толчок. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Убегающий остаток звезды находится на расстоянии около 600 парсеков или двух тысяч световых лет и летит со скоростью около 600 километров в секунду. Объект также характеризуется необычным химическим составом и имеет высокую металличность, то есть содержит, в основном, только элементы тяжелее водорода и гелия, являющиеся продуктами ядерных реакций во время вспышки сверхновой. Таким образом, LP 40-365 представляет собой осколок звезды, оставшийся после взрыва, относящегося к сверхновым типа Iax.

Астрономы проанализировали данные космических телескопов «Хаббл» и TESS и обнаружили, что объект вращается, делая один оборот вокруг оси за девять часов. Относительно низкая скорость вращения указывает на то, что LP 40-365 представляет собой остаток белого карлика, который взорвался после того, как принял себя слишком много массы, перетянутой со звезды-компаньона. Поскольку обе звезды вращались близко друг к другу, из-за взрыва обе звезды отлетели друг от друга, и в настоящее время виден только остаток одной из них.

Сверхновые типа Iax (SN Iax) являются самым большим классом необычных (пекулярных) сверхновых, порожденных белыми карликами. Они характеризуются относительно низкой светимостью и небольшой скоростью выброса, что необязательно полностью разрушает взорвавшуюся звезду.