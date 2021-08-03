100-летний мужчина счел вредные привычки секретом своего долголетия

Долгожитель из британского города Шрусбери, графство Шропшир, считает, что дожил до 100 лет благодаря вредным привычкам. Об этом пишет газета Shropshire Star.

Кит Мартин (Keith Martin) родился в 1921 году и большую часть жизни проработал агротехником. Единственным исключением была Вторая мировая война: в начале 1940-х он записался в Королевские военно-воздушные силы и служил радистом на бомбардировщике, а в 1944 году участвовал в высадке войск союзников в Нормандии. У него двое детей, двое внуков и трое правнуков.

Когда Мартина спрашивают о секретах его долголетия, он перечисляет свои увлечения: гольф, лошади и сладкое. Мужчина всегда был заядлым гольфистом, а на старости лет переключился на азартные игры и теперь регулярно делает ставки на скачках. Кроме того, он обожает кремовый пудинг и пирожки с заварным кремом. Дочь Мартина шутливо сетует, что из-за этого его правнуков трудно уговорить есть зелень.

Ранее сообщалось, что отметивший 104-й день рождения британец раскрыл секрет своего долголетия. По его словам, все дело в любви к чаю и отказе от алкоголя.