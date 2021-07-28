Геронтолог перечислил россиянам доступные всем способы продления жизни

Геронтолог Алексей Москалев, руководящий специализированной лабораторией в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, перечислил россиянам способы продления жизни, которые доступны всем. Об этом пишет «Российская газета».
Специалист полагает, что долголетие напрямую связано с правильным питанием. Москалев рекомендует не есть вечером, избегать перекусов, отказаться от жареной, переработанной и долго хранившейся еды. Кроме того, по его словам, в рационе должно быть поменьше «быстрых углеводов», то есть сладостей, добавленного сахара, цельного молока, белого риса или выпечки.
Не менее важна физическая активность. «Необходимо регулярно (2-3 раза в неделю) выполнять силовые упражнения, — утверждает геронтолог. — Ежедневные хотя бы по 30 минут занятия аэробикой позволят остановить снижение такого маркера старения, как максимальное потребление кислорода».
Желающим прожить подольше Москалев советует спать не менее семи-восьми часов в сутки, а также заниматься так называемым стресс-менеджментом. «Регулярные медитации, прогулки на природе, музыко-, кино- и библиотерапия являются надежными стражами спокойствия и благополучия», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что отметивший 104-й день рождения британец раскрыл секрет своего долголетия. По его словам, все дело в любви к чаю и отказе от алкоголя.