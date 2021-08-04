Amazon придумал способ перестать уничтожать непроданные товары

Интернет-ретейлер Amazon придумал способ, который позволит перестать уничтожать непроданные товары, пишет CNBC.

Amazon намерен построить экономику замкнутого цикла. Для этого поставщикам предоставят на выбор две программы: «Оценка и перепродажа» (FBA Grade and Resell) и «Ликвидация» (FBA Liquidations). По предположениям компании, новую жизнь получат более 300 миллионов товаров.

По программе «Оценка и перепродажа» поставщик сможет реализовать возвращенную продукцию как бывшую в употреблении. Новая стоимость товара будет зависеть от присвоенного ему статуса: «новый», «очень хорошее состояние», «хорошее состояние», «приемлемый». Программа уже запущена в Великобритании. К концу 2021 года она начнет действовать в США, а в начале 2022 года — в Германии, Франции, Италии и Испании.

Вторая программа, «Ликвидация», позволит поставщикам передавать товары оптовым партнерам Amazon, которые сами найдут иные рынки сбыта. В этом случае поставщик получит за товар меньше денег, чем если бы его продали на Amazon, зато ему не придется оплачивать хранение на складе и утилизацию.

Ретейлеру пришлось обратить внимание на проблему утилизации новых товаров в конце июня после выхода сюжета телекомпании ITV, в котором бывшие сотрудники склада Amazon в Шотландии рассказали, что им приходится уничтожать миллионы непроданных товаров. На свалку отправлялись MacBook, iPad, медицинские маски, телевизоры, дроны, наушники и множество других товаров. Действиями Amazon заинтересовался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пообещавший разобраться в ситуации.

