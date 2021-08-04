Найк Борзов раскрыл историю создания хита «Три слова»

Российский музыкант Найк Борзов раскрыл историю создания своего хита «Три слова». Интервью с артистом вошло первую часть спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х.

Борзов признался, что композиция была записана всего за несколько часов. «Я просто сидел за барабанами и наигрывал какой-то битец. А мой звукорежиссер включил запись. И вот всю эту хрень записал», — рассказал он.

Музыкант вспомнил, что гитарная партия к песне изначально исполнялась на полуакустической гитаре без первой струны — та порвалась накануне во время концерта. Позже ее перезаписали. Текст композиции был придуман Борзовым за один перекур, а партию на синтезаторе исполнила его знакомая по имени Мэри-Джей, которая на момент записи находилась «в никаком состоянии».

49-летний Найк Борзов наиболее известен по таким композициям, как «Три слова», «Лошадка», «Верхом на звезде» и «NUS in Am». В его дискографии 11 пластинок. Артист также является лидером и основателем панк-коллектива «Инфекция».

В первой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2000 году, саундтреке к фильму «Брат-2», а также о самых громких хитах начала миллениума.

Вы переходите на спецпроект про Историю русской поп-музыки



