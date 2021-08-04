Украинские десантники провели учения на границе с Крымом

Украина провела учения десантников на границе с Крымом, сообщается на странице в Facebook командования Объединенных сил ВСУ.

Командующий Сергей Наев заявил, что в ходе тренировок были отработаны действия на наблюдательных постах и уничтожение живой силы условного противника при поддержке артиллерии. Десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

Военные, участвовавшие в учениях, несут боевую службу на южном направлении.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли следили за украинскими катерами, которые проводили учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.