Оценен инцидент с обстрелом села в ходе учений украинской армии

Доктор военных наук Константин Сивков оценил произошедший во время учений на Украине инцидент, во время которого танк Т-64 из 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы по ошибке расстрелял находящееся неподалеку от полигона село. Эксперт отметил, что этот случай демонстрирует непрофессионализм украинских военных. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру.»

Прокуратура Николаевской области Украины ранее возбудила уголовное дело по факту обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace — 2021 («Казацкая булава — 2021») на площадке «Широкий лан». Пресс-служба ведомства сообщила, что Т-64 из 54-й отдельной механизированной бригады по ошибке атаковал находящийся неподалеку от полигона населенный пункт. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатном отношении к воинской службе. «Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что экипажи отрабатывали стрельбу из главного орудия во время движения. Вскоре тренировку пришлось прекратить, так как выяснилось, что несколько боеприпасов долетели до ближайшего населенного пункта и разорвались на территории частного дома. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, уточнили в ведомстве.

Эксперт: инцидент показывает уровень подготовки украинских военных и плохую организацию учений

Константин Сивков в разговоре с «Лентой.ру» заметил, что это мелочи в сравнении с инцидентом 2001 года, когда авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В. Ее запустила 96-й зенитная ракетная бригада противовоздушной обороны Украины в ходе российско-украинских военных учений, проводившихся на территории испытательного полигона Черноморского флота ВМФ России на Крымском полуострове.

«То, что там прокуратура возбудилась, пусть возбуждается. Возможно, найдут виновных, возможно, этого командира взвода и стрелка осудят. Это говорит об уровне подготовки украинских военных — он очень низкий. Если допускается ситуация, когда в ходе учений танк непреднамеренно может обстрелять село, то это говорит также о крайне низком уровне организации самих учений», — сообщил Сивков.

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в стягивании танковых подразделений к линии соприкосновения. Речь идет о как минимум 17 танках Т-72Б, нескольких десятках самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также 12 танках Т-64.