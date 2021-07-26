Украинские военные прибыли в Грузию для участия в учениях НАТО

В Грузии начинаются многонациональные военные учения Agile Spirit 2021. Основной театр учений развернется на полигонах Вазиани (близ Тбилиси) и Орфоло (край Самцхе-Джавахети), сообщает УНИАН.

Основными задачами учений являются углубление взаимодействия между военными подразделениями стран-партнеров НАТО и расширение возможностей планирования и выполнения операций между военными из разных стран. Отработках маневров будет проходить в пяти локациях с 26 июля по 6 августа.

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Туда уже прибыли военные из других стран, в том числе из Украины и США. Всего в учениях примут участие 2500 военных из 15 стран.

По данным Министерства обороны Грузии, впервые за десять лет в учениях будут задействованы находящиеся на вооружении Сил обороны грузинские бронетранспортеры производства Delta. Также с немецкого аэродрома Rammstein были переброшены американские вертолеты типа Black Hawk HH-60.

Ранее на Украине начались первые сухопутные военные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. До 30 июля они будут проходить в Львовской области. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.

10 июля на Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze, которые прошли в Черном море и прибрежных районах. В них приняли участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.