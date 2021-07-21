В Грузии пройдут военные учения стран НАТО

В Грузии пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021. Об этом сообщается на сайте Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США.

Кроме Грузии и Соединенных Штатов, в них примут участие военнослужащие 13 стран НАТО и партнерских государств альянса. Среди них Германия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Турция, Украина, Азербайджан и другие. Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тысячи военных.

Учебные маневры пройдут с 26 июля по 6 августа. Они включают в себя обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.

Ранее на Украине начались первые сухопутные военные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. До 30 июля они будут проходить в Львовской области. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.

В марте корабли второго постоянного морского подразделения Североатлантического альянса провели в Черном море учения с судами береговой охраны Грузии. Их целью являлось повышение уровня совместимости морских подразделений.