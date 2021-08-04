Windows начала блокировать нежелательные приложения

В Windows появилась автоматическая защита от вредоносных приложений. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Соответствующая опция была добавлена в ОС с обновлением в мае 2020 года. Однако по умолчанию функция защиты от установки нежелательных приложений (Potentially unwanted applications, PUA) отключена. Журналисты заметили, что с августа данная опция начала полноценно работать в операционной системе.

Как объяснили авторы, PUA борется не только с явным мошенническим ПО, но и блокирует те приложения, которые кажутся системе нежелательными или потенциально опасными. К таким программам могут относиться торрент-клиенты и неофициальные программы, скачанные из интернета. В этом случае при попытке запустить установку приложения в углу экрана Windows появится уведомление о наличии нежелательной программы.

PUA блокирует и отправляет в карантин, однако не удаляет, любые установщики, которые кажутся ОС подозрительными. При желании пользователь может разрешить запуск инсталлятора подобных программ. При этом новую функцию можно отключить, для этого следует найти раздел Potentially unwanted applications в настройках системы.

В июне стало известно, что с выходом обновления 21H1 Windows начала блокировать приложения для скачивания торрент-файлов. По мнению журналистов, такая особенность может быть связана с обновлением политики безопасности Windows Defender.