Windows начала бороться с торрент-клиентами

Microsoft начала борьбу с приложениями для скачивания торрент-файлов. Об этом сообщает издание Cnews.

О проблеме рассказали участники форума Microsoft. Пользователи обнаружили, что после установки актуального обновления 21H1 для Windows 10 встроенный антивирус начал препятствовать работе uTorrent — самого популярного торрент-клиента. Штатная программа также начала удалять uTorrent без возможности восстановления.

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По мнению журналистов, проблема может быть связана с обновлением политики безопасности Windows Defender. Вследствие этого встроенный антивирус начал расценивать ПО, зачастую используемое для скачивания пиратского софта и игр, как вредоносную программу. При этом ограничения касаются только uTorrent — остальные подобные приложения не вступают в конфликт с Windows Defender. По оценке TorrentsFreak, популярный клиент выбирают около 68,6 процента пользователей.

Специалисты рассказали, что нашли три способа решения проблемы. Первый заключается в использовании аналогов uTorrent, которые еще не были добавлены в стоп-лист антивируса. Второй — в добавлении нового правила в Windows Defender посредством тонкой настройки программы. Третий способ подразумевает отказ от обновления Windows 10 21H1 — игнорирование установки или удаление апдейта с компьютера.

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