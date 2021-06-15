Microsoft признала новые проблемы с Windows

Microsoft признала ошибку Windows, связанную с игровыми сервисами компании. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Инженеры корпорации выпустили новый экстренный патч KB5004476, который предназначен для пользователей подписки Xbox Game Pass. Апдейт исправляет ряд ошибок, влияющих на загрузку, обновление и игровой процесс. Специальное ПО выпущено для Windows 10 версий 21H1, 20H2 и 2004.

Таким образом, компания признала вызванные ранним обновлением системы ошибки. Многие пользователи сталкивались с появлением неполадок и возникновением ошибок с кодами 0x80073D26 и 0x8007139F всякий раз, когда пытались установить или обновить игры с помощью Xbox Game Pass в Windows.

Согласно сообщениям пользователей, ошибки возникали на компьютерах с Windows, обновленных до версий May 2021 Update, October 2020 Update и May 2020 Update. «Пытаюсь играть в Flight Simulator. Он хочет обновить игровые сервисы в Microsoft Store, но ничего не происходит», — говорится в заявлении одного из геймеров на форуме Microsoft. Многие пользователи рассказали о проблемах со звуком и вылетами в некоторых играх.

Пользователи Windows еще весной начали жаловаться на проблемы с играми. Геймеры рассказали об испорченном впечатлении от игрового процесса — при запуске тайтлов часто происходят вылеты и сбои, графика зависает, снижается частота обновления кадров.