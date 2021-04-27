Microsoft признала критическую ошибку Windows

Microsoft выпустила срочное обновление, исправляющее актуальные проблемы в Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

По информации специалистов корпорации, в Microsoft обратили внимание на проблемы с играми у пользователей после выхода серии обновлений. В компании признали факт появления критических ошибок и уже предложили патчи, которые исправляют неполадку. Апдейт можно получить через Центр обновления Windows или путем перезагрузки компьютера. «Обратите внимание, что развертывание обновления может затянуться до 24 часов», — говорится в сообщении компании.

Также инженеры Microsoft объяснили характер проблемы, с которой ранее столкнулись геймеры. По их словам, сбои происходят, когда пользователи запускают игры в полноэкранном или оконном режиме без полей и используют два или более монитора. В сообщении отмечается, что проблема выявлена у небольшого числа владельцев лицензионных копий Windows.

Посетители форума Microsft также заметили, что неполадки можно исправить путем удаления проблемного обновления. «Я откатился к версии Windows 10 1909, и у меня нет проблем с задержкой в играх, и даже не тормозит YouTube», — заметил один из пользователей.

Пользователи Windows начали жаловаться на проблемы с актуальными обновлениями ОС в середине апреля. Геймеры рассказали об испорченном впечатлении в играх. При их запуске часто происходят вылеты и сбои, графика зависает, снижается частота обновления кадров. Ошибки нашли в обновлениях KB5000842 и KB5001330.